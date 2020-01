سفارت افغانستان در ایران: شماری از بستگان قربانیان هواپیمای اوکراینی را پیدا نکردیم

View this post on Instagram

طبق اعلام خبرگزاری‌ها در ایران ۱۲ نفر از کشته شده‌های سقوط #بوئینگ خطوط هواپیمایی اوکراین شهروند #افغانستان بوده‌اند. . یکی از این ۱۲ نفر مهدی تاجیک ۲۱ ساله مقیم سوئد است که یکی از دوستانش در مورد او با پیامگیر تلگرامی بی‌بی‌سی تماس گرفت. . مهران به بی‌بی‌سی گفت: "سلام این دوستم که تعطیلات کریسمس از استکهلم سوئد به ایران رفته بود موقع برگشت از ایران به سمت سوئد هواپیما دیشب سقوط کرد. اسم او مهدی تاجیک است، اهل افغانستان که خانواده‌اش ایران زندگی می‌کنند. او خودش استکهلم زندگی می‌کرد ولی خانواده‌اش در ورامین در ایران بودند. به خدا پسر به این جوونی انقدر خوب و با ادب بود همه براش گریه کردن رفقا همه دوستش داشتن" . وزارت خارجه افغانستان نیز با تایید کشته‌شدن شهروندان افغان، افزوده که سفارت افغانستان در تهران مشغول آماد‌گی‌های لازم جهت تشخیص، انتقال و تسلیم اجساد به بازماندگان قربانیان است #bbcpersian