هیأت تحقیق مجلس نمایندگان افغانستان: دستور بازداشت قیصاری غیرقانونی بود

پلیس ولایت بلخ در شمال افغانستان می‌گوید درگیری مسلحانه برای بازداشت نظام الدین قیصاری، فرمانده محلی در شمال که از نیمه شب گذشته آغاز شده ممکن تا فردا هم ادامه یابد. ساختمان‌های اطراف محل درگیری آسیب دیده و گزارش‌هایی از تلفات طرفین درگیر منتشر شده است. چند هلی‌کوپتر نیز به سمت خانه آقای قیصاری آتشباری کرده است.