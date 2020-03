ظریفه غفاری از افغانستان برنده جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا شد

View this post on Instagram

نام ظریفه غفاری، شهردار میدان شهر ولایت وردک افغانستان در فهرست امسال #صدزن بی‌بی‌سی دیده می‌شود. برنامه ویژه فصل صد زن از سال ۲۰۱۳ به وسیله بخش جهانی بی‌بی‌سی برگزار می‌شود و موضوع آن زنان و دغدغه های آنهاست و هر سال نام صد زن تاثیرگذار و الهام‌بخش از سراسر جهان را معرفی می‌کند. فصل صد زن ۲۰۱۹ از روز شنبه ۲۷ مهرماه با محور، "آینده‌ی ساخته زنان" آغاز شده است و تا پنج روز ادامه دارد. در کنار بخش جهانی بی‌بی‌سی، و همچون سال‌های قبل، بی‌بی‌سی فارسی هم در مجموعه برنامه‌های ویژه متنوعی از جمله گفت‌‌وگو‌، گزارش و یادداشت از زنان در نقاط مختلف جهان، فصل صد زن را برگزار خواهد کرد. با ما همراه شوید، در تلویزیون، وب‌سایت و رادیو، همچنین ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، توییترو یوتیوب دنبال کنید و با هشتگ #صدزن در بحث‌ها شرکت کنید.