آمریکا به زودی اولین گروه از مترجمان افغان را از این کشور خارج می‌کند

۴۱ دقیقه پیش

همچنین در شبکه‌های اجتماعی کارزاری با هشتگ ( Get them to Guam ( راه افتاده بود که از کشورهای عضو ناتو می‌خواست همکاران افغان‌شان را به گوام منتقل سازند.