نامه رسانه‌های بزرگ آمریکا به بایدن: روزنامه‌نگارانی که در افغانستان با ما کار کردند را به آمریکا انتقال دهید

۵۲ دقیقه پیش

همچنین در شبکه‌های اجتماعی کارزاری با هشتگ (Get them to Guam ( راه افتاده بود که از کشورهای عضو ناتو می‌خواست همکاران افغان‌شان را به گوام منتقل سازند.