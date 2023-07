رندی مایزنر از بنیانگذاران گروه موفق راک «ایگلز» درگذشت

یک ساعت پیش

مایزنر در سال ۱۹۷۱ به شکل گیری این گروه راک کمک کرد و در خواندن و نویسندگی آهنگ (Take It To The Limit)‌ هم مشارکت داشت.