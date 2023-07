جشنواره آوینیون؛ از افسون قصر پاپ تا زن، زندگی، آزادی

سال بریتانیا

در میان آثار بریتانیایی، «همه آن» (All of It) اثر ویکی فدرستون و سام پریچارد بر اساس نمایشنامه‌ای از آلیستر مک دووال، بیش از پیش از بر سنت بازی‌های شگفت انگیز تئاتر بریتانیایی استوار است؛ جایی که کیت اوفلین در سه نمایش، نقش سه زن را بر روی صحنه بازی می‌کند و با تسلط حیرت انگیز خود، تماشاگر را در دنیاهای متفاوت - و رفتارهای متفاوت- این زنان سهیم می‌کند، با صحنه‌هایی که به مانند یک تابلو نقاشی تزئین شده‌اند و بازیگر، تک و تنها، درون و برون شخصیت را برای ما در فضایی غریب عیان می‌کند.