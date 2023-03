نویسنده‌ای که حافظه‌اش را از دست داد و ناچار شد دوباره خواندن و نوشتن یاد بگیرد

در سالگرد تولد ۳۰‌سالگی‌اش بود که ناگهان حافظه‌اش باز آمد. او در میان موسیقی‌های دهه ۸۰ دنبال چند قطعه مناسب برای مهمانی تولد می‌گشت که ناگهان ترانه «د هول آف د مون» The Whole of The Moon از گروه موسیقی واتر ‌بویز Waterboys پخش شد.