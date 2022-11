چرا روپرت مرداک به ترامپ پشت کرده؟

يکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های قدرت عظیم روزنامه سان را می‌توان در زمانی دید که سقوط ارزش پوند استرلینگ، بریتانیا را مجبور کرد با سرشکستگی در سال ۱۹۹۲ از ساز‌وکار نرخ مبادله ارز اروپایی خارج شود و پيتر چیپین‌دیل و کریس هوری در کتابی با عنوان «Stick It Up Your Punter» در روايت تاریخچه تکان‌دهنده روزنامه شرح آن را آورده‌اند.