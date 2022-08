گوترش در کنفرانس ان‌پی‌تی: تنها یک سوءتفاهم می‌تواند بشریت را در آستانه نابودی هسته‌ای قرار دهد

ان‌پی‌تی چیست؟

معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) قراردادی بین‌المللی برای جلوگیری از توسعه این سلاح‌ها و همین‌طور کاهش سلاح‌های هسته‌ای موجود است.