نت‌فلیکس، یک شرکت رسانه سیال/ streaming و تولیدکننده مجموعه‌های تلویزیونی، اعلام کرده می‌خواهد تامین کننده سرمایه پروژه‌ای باشد که قصد دارد آخرین فیلم اورسن ولز، کارگردان نام‌دار آمریکایی، را به پایان برساند.

«طرف دیگر باد/ The Other Side of the Wind» فیلمی که اورسن ولز ساختن آن را در سال ۱۹۷۰ (میلادی) آغاز کرد، بازگو کننده داستان یک کارگردان سینما به هیوستون است که می‌خواهد پیش از مرگ شاهکار نهایی خود را خلق کند.

در پی درگذشت اورسن ولز در سن ۷۰ سالگی در سال ۱۹۸۵، ساخت «طرف دیگر باد» متوقف شد. در دهه‌های گذشته تهیه‌کننده‌های هالیوود چندین بار خواستند فیلم را به پایان برسانند، اما نزدیک به ۵۰ سال پس از کلید خوردن پروژه، این فیلم همچنان آماده و اکران نشده است.

فرنک مارشال، تهیه‌کننده فیلم‌های «بازگشت به آینده» و «ایندیانا جونز» مدیریت اهیای فیلم ولز را بر عهده دارد، و قرار است که پیتر بوگدانوویچ با استفاده از یادداشت‌ها و دست‌نوشته‌های اورسن ولز فیلم را کارگردانی کند.

