سقوط هواپیمای اوکراینی؛ انصراف شماری از هنرمندان از حضور در جشنواره فجر

مسعود کیمیایی، فیلمساز سرشناس ایرانی در پیامی ویدئویی کشته‌شدن مسافران هواپیمایی اوکراین را تسلیت گفت و خبر داد از شرکت دادن فیلمش در جشنواره فیلم فجر انصراف می‌دهد. . بنا بر گزارش‌ها، چندین هنرمند دیگر نیز از حضور یا شرکت دادن اثرشان در جشنواره فجر انصراف داده‌اند.