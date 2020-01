View this post on Instagram

ورق بزنید: گزارش تصویری از رونمایی ستاره هالیوود اندی با حضور لاتویا جکسون . اندی در سخنرانی خود در این مراسم گفت این یکی از بزرگترین روزهای زندگی‌اش است و این ستاره نه فقط به او بلکه به همه ایرانیان و ارمنیان و آمریکایی‌ها تعلق دارد. او گفت: در دوران سختی زندگی می کنیم. تصور کنید وقتی دارم سخنرانی‌ام را آماده می کنم در آن سوی جهان آمریکا و ایران با هم درگیرند و این برای هنرمندی که می خواهد مردم را شاد کند خیلی دشوار است. . او گفت امیدوار است روزی بیاید که آمریکا و ایران دو کشور دوست باشند تا بتوانیم دوستان آمریکایی مان را به ایران ببریم و نشان بدهیم ایران چه کشور زیبایی است و مردمش چقدر آمریکایی ها را دوست دارند. . او در پایان گفت که ایران دو هفته سختی را گذرانده و از آمریکایی ها که آنها را بسیار بخشنده توصیف کرد خواست که به قربانیان سیل (سیستان و بلوچستان) در ایران کمک کنند. در این مراسم افراد مختلفی سخنرانی های کوتاهی درباره اندی و موفقیت و محبوبیت او کردند. . از جمله لاتویا جکسون خواهر بزرگ مایکل جکسون درباره زندگی اندی و مهاجرتش از ایران به آمریکا صحبت کرد و گفت که پدرش به دیدن اجراهای اندی می‌رفت و درباره آنها نظر می داد. . او از همکاری‌اش با اندی در ترانه تهران که چند سال پیش با هم اجرا کرده بودند تعریف کرد و اندی را ‘نمونه زنده و راستین رویای آمریکایی’ توصیف کرد.