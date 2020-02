تام و جری؛ داستان موش و گربه، هشتاد ساله شد

View this post on Instagram

امسال ۸۰ امین سال ساخت تام و جری است. این کارتون در این مدت همچنان یکی از محبوب‌ترین کارتون‌ها در همه کشورهای جهان باق مانده‌ است. این انیمیشن در یک نظر سنجی در سال ۲۰۱۵ در بریتانیا محبوب‌ترین کارتون از نظر بزرگسالان شناخته شد. یک بازی کامپیوتری تازه که از روی این کارتون برای موبایل ساخته‌اند، تنها در چین حدود ۱۰۰ میلیون عضو دارد. ‌ تام‌ و جری اینقدر محبوب است که بعضی دولتمردان هم در باره آن اظهار نظر کرده‌آند. در سال ۲۰۱۶ یکی از مقامات عالی‌رتبه مصری این کارتون را دلیل شیوع خشونت در خاورمیانه خواند و رهبر ایران هم رابطه ایران و آمریکا را به رابطه تام و جری تشبیه کرده بود و گفته بود آمریکا مانند تام همیشه شکست می‌خورد. بیل هانا و جو باربارا سازندگان این انیمیشن از سال ۱۹۴۰ برای دو دهه بیش از صد و ده قسمت کوتاه این کارتون را برای شرکت مترو گلدن مایر (ام‌جی‌ام) ساختند. این اپیزودها که با دست کشیده می‌شد به عنوان بهترین‌های تام و جری شناخته می‌شوند. هانا و باربارا هفت جایزه اسکار برای این اپیزودها به دست آوردند. ساخت هر قسمت از این مجموعه هفته‌ها طول می‌کشید و هزینه‌ای حدود ۵۰ هزار دلار داشت. برای همین هانا و باربارا هر سال می‌توانستند تنها چند قسمت تولید کنند. جیغ معروف تام صدای خود بیل هانا بوده است. در سال ۱۹۵۷ با بسته شدن بخش انیمیشن ام‌جی‌ام همکاری هانا و باربارا با این شرکت قطع شد. اما در سال ۱۹۶۱ ام‌جی‌ام ساخت تام و جری را از نو آغاز کرد و اینبار برای کاهش هزینه، تولید تام و جری را به دست ژنه دایچ، انیماتور متولد آمریکا در پراگ در چکسلواکی کمونیستی داد، اما از سیزده قسمتی که این استودیو تولید کرد استقبال نشد و منتقدین از آنها به عنوان بدترین قسمت‌های تام و جری یاد کردند. بعد از دایچ، ام‌جی‌ام چاک جونز را مسئول تولید تام وجری کرد. در دهه ۷۰ بار دیگر تام و جری به دست بیل هانا و جو باربارا خالقان اولیه این کارتون، سپرده شد. در این زمان قسمتهای اولیه تام و جری خشونت‌آمیز به حساب می‌آمد بنابراین هانا و باربارا قسمت‌های تازه را با ذائقه زمانه تولید کردند که هیچ‌وقت به پای موفقیت قسمت‌‌های اصلی نرسید. یکی از انتقادهایی که به تام و جری شده است وجود ارجاعات نژادپرستانه در این کارتون است. عکسها از: ALAMY, Warner Bros Animation, Getty Images,