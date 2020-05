آهنگ جدید گروه کوئین، برای قدردانی از کادر پزشکی

گروه راک مشهور کوئین یک تک آهنگ برای خیریه منتشر کرده است. به افتخار خدمه پزشکی سراسر جهان. آهنگی شبیه به ترانه مشهور WE ARE THE CHAMPIONS یا ما قهرمان هستیم. با این تفاوت که تغییرات کوچکی در متن ترانه داده شده است.