آیا تا به‌حال بی‌وقفه و پشت سر هم چندین قسمت از یک سریال را تماشا کرده‌اید؟

یا از خواب‌تان زده‌اید تا سر در بیاورید در سریال مورد‌علاقه‌تان قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

تمام روز روی مبل نشسته‌‌ یا دراز کشیدید، بی‌حرکت و با تمام حواس جذب برنامه‌ای تلویزیونی‌ شدید که "همه" دربارهٔ آن حرف می‌زنند؟

شما تنها نیستید، به‌ویژه در وضعیت قرنطینه به دلیل همه‌گیری کوویدـ ۱۹، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان مثل شما هستند.

غول‌های استریم یا رسانه‌های جاری تلویزیونی به رکورد‌های تازه‌ای از کاربران دست یافتند، نت‌فلیکس در سه‌ماههٔ اول سال ۲۰۲۰ به رقم ۱۶ میلیون کاربر رسید.

بینج واچینگ چیست؟

این کلمه در سال ۲۰۱۵ از سوی دیکشنری کالینز به عنوان عبارت سال انتخاب شد. از نظر دستوری فعل است و به معنای "تماشای شمار زیاد برنامه‌های تلویزیونی است ( به ویژه تماشای تمام نمایش‌های مربوط به یک مجموعه به ترتیب)."

حتی پیش از این هم بینج‌واچینگ یا تماشای‌بی‌وقفه و پشت سر هم، طرفدارانی داشت. برای مثال در یک نظر‌سنجی، نیمی از جمعیت بریتانیا گفتند تماشای بی‌وقفهٔ هشت‌ساعتهٔ برنامه‌های تلویزیونی داشته‌اند.

اگر این ماجرا به نظرتان آشنا می‌آید، شاید شما هم از چنین زیاده‌روی‌هایی احساس گناه کنید. اگر اینطور است این مطلب را بخوانید چون شاید احساس بهتری در مورد این عادت خودتان پیدا کنید.

کلک‌های پنهانی برای جذب شما

تماشای پشت‌سرهم برنامه‌ها، فقط تقصیر شما نیست.

بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های جاری، روش‌های پنهانی عمدی برای اینکه شما را پای تلویزیون میخکوب کنند به کار می‌برند.

برایان اسکات، گزارشگر و منتقد تلویزیون می‌گوید "من می‌توانم به راحتی در یک روز بنشینم و تمام قسمت‌های یک سریال را تماشا کنم".

او می‌گوید "تماشای بی‌وقفه به طور تصادفی شروع شد" و خود کاربران بودند که آن را پیش بردند.

"نت‌فلیکس دریافت که تعداد زیادی از مخاطبان تمایل زیادی به تماشای فیلم‌ و سریال به طور یک‌جا دارند، حتی سریال‌هایی که پیش از آن دیده بودند مانند فرندز...روشی که نت‌فلیکس شما را وادار به بی‌وقفه تماشا کردن می‌کند خیلی پنهان است و کلک‌های کوچکی می‌زنند".

"نمایش فیلم را خیلی سریع شروع می‌کنند و تصاویر کوچکی به طور هدف‌دار آورده می‌شود. در پایان هر قسمت هم بلافاصله وقتی تیتراژ پایانی و نام دست‌اندرکاران می‌رسد آن را کوچک می‌کنند و به گوشهٔ صفحه می‌برند و به طور خودکار بخش بعدی را شروع می‌کنند. به این ترتیب است که گاهی بیش از سه ساعت بدون آنکه حواس‌تان باشد بی‌وقفه به تماشا می‌نشینید".

طراحی‌شده برای تماشای بی‌وقفه

آیا توجه کرده‌اید که بیشتر شرکت‌های رسانه‌ای جاری برنامه‌های خود را با هدف تماشای بی‌وقفه تولید می‌کنند؟

اسکات می‌گوید نت‌فلیکس در این زمینه سرآمد است چون آنها به طور حرفه‌ای از "چندین عامل و چندین اوج و فرود داستانی" بهره می‌برند.

او برای مثال یکی از سریال‌های محبوب و اصلی این شبکه به نام "نارنجی مد جدید است" (Orange Is the New Black) را در نظر گرفته است. آنها به خوبی می‌دانند که "شما هیچ‌وقت سریال را از وسط شروع نمی‌کنید، بلکه آن را از اولین قسمت تماشا می‌کنید،... این سریال ۴۰ بازیگر دارد.

آنها می‌دانند که شما می‌توانید تا هشت ساعت بی‌وقفه تماشا کنید، این کاری است که به طور معمول می‌کنید، اگر قسمت‌های سریال به هشت قسمت ۶۰ دقیقه‌ای تقسیم شود همهٔ قسمت‌ها پشت سر هم و بی‌وقفه تماشا می‌شود".

بله، ایرادهایی هم وجود دارد ...

بعضی از کارشناسان می‌گویند زیاده‌روی در تماشای تلویزیون باعث اضطراب و افسردگی می‌شود. در سال ۲۰۱۶، محققان در ژاپن آنقدر پیش رفتند که گفتند حتی ممکن است باعث مرگ شود، چون نشستن طولانی‌مدت باعث بروز لخته‌های خونی می‌شود.

دکتر حمیرا ریاض، روان‌درمانگر می‌گوید که تماشای بی‌وقفه‌ٔ فیلم‌ها و برنامه‌ها باعث صدمه سیستم‌های عصبی می‌شود و اثر منفی بر خواب دارد.

او می‌‌گوید:"تماشای بی‌وقفه به معنای آن است که خودتان را برای مدت زمانی طولانی در بالاترین حد ممکن فعال نگه دارید و این باعث می‌شود زمان زیادی طول بکشد تا آرامش خود را باز یابید".

دکتر ریاض نتیجه می‌گیرد که "تصاویر آزار‌دهنده، مانند قتل‌های هولناک، به‌ویژه اگر شاهد به قتل رسیدن شخصیت محبوب‌مان در سریال باشیم، باعث تحریک سیستم اعصاب سمپاتیک ما می‌شود و منجر به این خواهد شد که خواب خوب شبانه نداشته باشیم".

"هورمون عشق" حال ما را خوب می‌کند

چه چیزی باعث می‌شود که بارها و بارها این کار را تکرار کنیم؟

دکتر ریاض توضیح می‌دهد: "وقتی با شخصیتی هم‌ذات‌پنداری می‌کنیم هورمون اکسی‌توسین یا هورمون عشق در بدن ما جاری می‌شود و باعث ایجاد پیوند با شخصیت‌های فیلم‌ و سریال می‌شود".

"این روزها آنقدر محتوا و موضوع‌های گوناگونی وجود دارد که حتماً می‌توانید شخصیتی را درتلویزیون یا سریال‌ها پیدا کنید که با او هم‌داستان شوید".

این کار به بهبود روابط ما کمک می‌کند

این قسمت ممکن است به نظرتان عجیب بیاید اما به خواندن ادامه دهید.

برای مثال سریال "جزیرهٔ عشق" را در نظر بگیرید، سریالی بسیار محبوب در بریتانیا که دربارهٔ افراد مجرد جوان و زیبایی است که تلاش می‌کنند "فرد مورد‌نظر" خود را در گذر از آزمون‌های مختلفی پیدا کنند. پس از آنکه در سال ۲۰۱۹ سریال پخش شد، میزان زوج‌هایی که در بریتانیا نیاز به مشاوره پیدا کردند ۴۱ درصد افزایش داشت.

دکتر ریاض معتقد است که در این آمار نکتهٔ جالبی وجود دارد.

او می‌گوید: "اگر ما وقت بگذاریم تا سریال‌ها را از سر تا ته ببینیم، می‌توانیم فرصت و مجالی برای پرداختن به عواطف و روابط‌مان هم پیدا کنیم".

بسیاری از افراد واکنش‌های احساسی شدیدی نسبت به فیلمی که می‌بینند نشان می‌دهند به‌ویژه اگر اتفاق بدی برای شخصیت محبوب‌شان بیفتد.

دکتر ریاض ادامه می‌دهد: "مغز ما تفاوتی میان محرک‌های واقعی و محرک‌هایی که به صورت رویدادهای فیلم دریافت می‌کنیم، قائل نیست".

و ما می‌خواهیم درباره چیزی که دیدیم حرف بزنیم

یکی دیگر از دلایل اصلی برای تماشای بی‌وقفه، ترس از دست دادن فرصت است به‌ویژه در دوران قرنطینه که کارهای دیگری نمی‌توان کرد.

برایان لوبل، تهیه‌کننده اعتراف می‌کند که "من در یک روز ۱۰ ساعت تلویزیون تماشا کردم بدون آنکه حتی آن را دوست داشته باشم".

او می‌گوید: "ما میخکوب می‌شویم تا از بحث و گفتگو در باره آن عقب نمانیم".

"من فکر می‌کنم نوعی نگرانی برای گیر افتادن در چنین موقعیتی در میان افراد وجود دارد که همین هم باعث می‌شود بیشتر تماشا کنند".

ما نیاز به وقت تلف کردن داریم (پس احساس گناه نکنید)

برایان می‌گوید: "بینچ واچینگ واژه‌ای است که بار منفی زیادی دارد، مگرنه؟"

"من دریافتم که افراد از این که زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون کنند احساس شرمساری می‌کنند. ما از این که وقت خود را مفید و مولد استفاده نکردیم و وقت تلف کرده‌ایم خیلی شرمنده هستیم به خودمان می‌گوییم امروز شش ساعت تلویزیون تماشا کردم چون دلم نمی‌خواست پنج کار مختلف را انجام دهم، و غر می‌زنیم."

پس اگر شما هم یکی از میلیون‌ها نفری هستید که بلافاصله بعد از خواندن این مطلب می‌روید و همهٔ قسمت‌های یک سریال‌ را بدون‌وقفه تماشا می‌کنید حرف برایان را گوش کنید و هیچ احساس گناه نکنید.

"ما نمی‌گوییم که من یک کتاب را بدون وقفه خواندم. واقعیت این است که بعضی از بزرگترین نویسندگان زمان ما از نویسندگان برنامه‌های تلویزیونی هستند".

برایان با لبخندی گشاده می‌گوید: "من باید آخرین کسی باشم که ممکن است به شما توصیه کند از بی‌وقفه تماشا کردن فیلم‌ها دست بردارید".

خوب پس اگر این کار را می‌کنید و می‌خواهید این کار را ادامه دهید، زود باشید که حتی یک دقیقه... یک ساعت... یا یک روز را هم از دست ندهید. خوش باشید!