مرجان؛ صدای معترضی که خاموش شد

😰😢😢😢😢 دوست من #مرجان جانم کاری به عقاید سیاسی تو نداشتم هرگز ولی رفاقت و قلب مهربانت را دوست داشتم همیشه رفیق دیرینه سینمای طلایی❤️ روحت قرین رحمت یادت در دل‌ها نامت بر زبانها با عشق صدایت لالایی آرامش و تصاویر بازیگریت خاطره ساز روزهای زیبای زندگی ما و خوبان 😞 خانه نو مبارک رفیق دوست داشتنی من تسلیت به عاشقان صدا و هنر مرجان ستاره هنر ایران زمین همواره یادش گرامی 😢😢😢❤️❤️❤️