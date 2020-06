View this post on Instagram

Mohammad-Reza Shajarian is an Iranian classical singer, composer and Ostad of Persian traditional music. He has been called "Iran's greatest living maestro of Persian classical music." Shajarian is also known for his skills in Persian calligraphy, and humanitarian activities .(Wikipedia)