View this post on Instagram

نقش‌های به‌یاد ماندنی محمد علی کشاورز محمدعلی کشاورز جزو شاخص‌ترین بازیگران نخستین نسل بازیگران سینمای ایران بود که توانستند با دایره گسترده‌ای از مهمترین کارگردانان تاریخ سینمای ایران کار کنند. او در سینمای قبل از انقلاب حضور پر رنگی داشت٬ اما شهرتش هیچگاه به پای ستاره‌های آن زمان نرسید؛ کسانی چون بهروز وثوقی، محمد علی فردین و یا ناصر ملک مطیعی. شاید همین موضوع عاملی شد که او و چند همکار دیگرش مانند جمشید مشایخی٬ علی نصیریان و عزت‌الله انتظامی که عمدتا در فیلم‌هایی بازی می‌کردند که عامه‌پسند نبود و تماشاگر خاص خود را داشت٬ بتوانند در سینمای بعد از انقلاب نیز به کار خود ادامه دهند. او در نیم قرن فعالیت هنری‌اش در فیلم‌های کارگردانانی مانند فرخ غفاری٬ ابراهیم گلستان٬ داریوش مهرجویی٬ بهرام بیضایی٬ ناصر تقوایی٬ علی حاتمی٬ عباس کیارستمی و محسن مخملباف بازی کرد. آرایشگر در شب قوزی کشاورز که کار حرفه‌ای خود را در تئاتر آغاز کرده بود٬ اوایل دهه ۱۳۴۰ با شب قوزی ساخته فرخ غفاری پا به دنیای سینما گذاشت. شب قوزی جزو نخستین فیلم‌های سینما پیشرو ایران بود که بعدها پایه‌گذار سینمایی شد که راه خود را از سینما گیشه‌ای جدا کرد. داستان برگرفته از قصه هزار و یک شب است و کشاورز نقش آرایشگر را بازی کرده است. دایی جان سرهنگ دایی جان سرهنگ سریال دایی ناپلئون برادر کوچک‌تر دایی جان ناپلئون و پدر پوری٬ افسر بازنشسته‌ای که یاور (سرگرد) بوده اما خود را سرهنگ می‌نامد و به قول برادرش همه عمرش را پشت میز بایگانی گذرانده و چیزی از جنگ نمی‌داند. شعبون استخونی علی حاتمی که علاقه زیادی داشت در فیلم و سریال‌هایش با بازیگران شناخته شده زیادی کار کند٬ پس از انقلاب در بیشتر کارهایش با محمدعلی کشاورز همکاری کرد. کشاورز در چهار فیلم و یک سریال علی حاتمی بازی کرد که شاخص‌ترین آنها نقش شعبون استخونی در مجموعه هزاردستان و فیلم مادر بود. شعبون استخونی که بی‌خانمانی است که کارش جمع کردن استخوان حیوانات است کم‌کم به کمیته مجازات نزدیک می‌شود و بسیاری از قتل‌ها و راه‌انداختن دعوا با دستور کمیته توسط او و نوچه‌هایش اجرا می‌شود. محمد ابراهیم در مادر مونولوگ‌های خوش‌آوا و پراصطلاح فیلم مادر به خصوص نقش محمدابراهیم با بازی محمدعلی کشاورز٬ این فیلم علی حاتمی را به یکی محبوب‌ترین فیلم‌های دهه شصت خورشیدی تبدیل کرد.