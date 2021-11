رابرت بلای، پیام‌رسان حافظ و مولوی درگذشت

۴۴ دقیقه پیش

رابرت بلای (۲۳ دسامبر ۱۹۲۶ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱)، شاعر آمریکایی که در سه دهه پایانی زندگیش بشدت تحت تاثیر اشعار حافظ و مولوی، چه در افکار و چه در اشعار قرار گرفته بود، هفته گذشته در خانه‌اش در مینسوتا درگذشت. برخی از کتاب‌های او مثل مردِ مرد (Iron John)، اسرار سایه (A little book on the human shadow) و همچنین ترجمه سی غزل حافظ با همکاری لئونارد لویسون به فارسی منتشر شده است. همچنین یک ویژه‌نامه در باره زندگی و آثار او در تهران توسط دوماهنامه شوکران به چاپ رسیده است. رابرت بلای در سال ۲۰۰۶ میلادی به همراه کلمن بارکس، شاعر دیگر آمریکایی، سفری به ایران داشت و از تهران، اصفهان و شیراز دیدن کرد. هر دو شاعر در این سفر از دانشگاه تهران دکترای افتخاری دریافت کردند.

در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی این شاعر آمریکایی از طریق کنفرانس‌های علمی که در لندن و واشنگتن برگزار شده بود با اشعار عطار و حافظ آشنا شد. او نه تنها در محتوا، مضمون‌های شاعرانه و معانی ژرف ابیات این شاعران بزرگ غرق شد، بلکه شیوه استفاده صوفیان ایرانی از خواندن اشعار حافظ و عطار در مراسم شان او را در شگفتی فرو برد. بعد از مدت کوتاهی رابرت بلای با دکتر لئونارد لویسون، شاعر، و استاد زبان فارسی در دانشگاه اگزتر انگلستان -که در سال ۲۰۱۸ میلادی درگذشت- کار مشترکی برای ترجمه غزلیات حافظ به انگلیسی آغاز کرد. این دو شاعر آمریکایی سرانجام در سال ۲۰۰۸ پس از ۱۴ سال کوشش و بررسی دقیق، ترجمه سی غزل حافظ خود را در کتابی به نام «Angels Knocking on the Tavern Door» منتشر کردند. این اثر چهار سال بعد در یک نسخه دو زبانه با عنوان "دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند" در تهران منتشر شد.

آشنایی با شعر حافظ و تاثیر عمیقی که آن ابیات بر رابرت بلای گذاشت باعث شد که او خود اشعاری به انگلیسی در قالب غزل بسراید و یک سبک جدید شعر در زبان انگلیسی ابداع کند. دو مجموعه غزل "شبی که ابراهیم برای ستاره‌ها خواند" (The Night Abraham Called to the Stars-۲۰۰۱) و "سزای من هزار سال شادی بود" (My Sentence Was a Thousand Years of Joy- ۲۰۰۵) حاصل این شیفتگی و دلدادگی است. بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ عرفان ایرانی بر افکار و فرم کارهای بلای تأثیری عمیق داشت.