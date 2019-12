فهرست پرفروش ترین آلبوم ها و تک آهنگ های سال ۲۰۱۰ در بریتانیا منتشر شد

Image caption اعضای گروه Take That بعد از 15 سال دوباره به هم پیوستند

آلبوم گروه Take That پرفروش ترین آلبوم بریتانیا در سال ۲۰۱۰ شد.

بر اساس آمار کمپانی آفیشال چارتز، آلبوم مایکل بوبله در رده دوم جدول پرفروش ترین آلبوم های سال ۲۰۱۰ قرار گرفت.

آلبوم "پیشرفت" (Progress) گروه پاپ Take That با حضور رابی ویلیامز ۱ میلیون و ۸۴۰ هزار نسخه فروخت. اعضای این گروه بعد از ۱۵ سال به هم پیوستند.

آلبوم "عشق دیوانه وار" (Crazy Love) اثر مایکل بوبله تعداد ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار نسخه فروخت و آلبوم "شهرت" (Fame) لیدی گاگا با ۱ میلیون و ۵۰ هزار نسخه در رتبه سوم جدول پرفروش ترین آلبوم های سال ۲۰۱۰ ایستاد.

در همین حال، تک آهنگ "این جور دروغ گفتنت را دوست دارم" (Love the way you lie ) با صدای امینم و ریانا پرفروش ترین آهنگ سال ۲۰۱۰ شد.

از این آهنگ ۸۵۴ هزار نسخه به فروش رسید.

در رتبه دوم پرفروش ترین تک آهنگ های سال، آهنگ "وقتی به هم برخورد می کنیم" (When we collide) قرار دارد. این آهنگ را مت کاردل، برنده مسابقه ایکس فاکتور ۲۰۱۰ خوانده و ۸۱۵ هزار نسخه از آن به فروش رسیده است.

برونو مارس (Bruno Mars) با آهنگ "همان جور که هستی" با ۷۶۶ هزار نسخه فروش، سومین تک آهنگ پرفروش سال شد.

در هفته جاری، مت کاردل با آهنگ "وقتی به هم برخورد می کنیم"، در جایگاه اول پرفروش ترین تک آهنگ ها قرار دارد.

آلبوم "بلند" (Loud ) ریانا در این هفته در صدر پرفروش ترین آلبوم هاست و آلبوم گروه Take That در رده دوم قرار گرفت.

پرفروش ترین آلبوم های سال ۲۰۱۰

۱- پیشرفت- گروه Take That

۲- عشق دیوانه وار: مایکل بوبله

۳- شهرت- لیدی گاگا

۴ - بلند- ریانا

۵- The Defamation of Strickland Banks - پلان ب Plan B

پرفروش ترین تک آهنگ های سال ۲۰۱۰

۱- جوری که دروغ می گویی دوست دارم (Love The Way You Lie) - امینم و ریانا

۲- وقتی به هم برخورد می کنیم (When We Collide)- مت کاردل

۳- همان جوری که هستی (Just The Way You Are) - برونو مارس

۴- تنها دختر (Only Girl)- ریانا

۵- او ام جی (OMG) - آشر و ویل آی ام