نامه ای از لندن (۳۶۳) ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳؛ «آدم می داند یا خیال می کند می داند؟»

سلام.

چند روز پیش داشتم از جلو یک کلیسا رد می شدم، چشمم افتاد به نوشتۀ درشتی در جعبۀ اعلانات کلیسا. کلمه ای که کنجکاوم کرد، کلمۀ «لُرد» (Lord) بود. رفتم جلو و نوشته را خواندم: «اگر خدا خانه را نسازد، رنج بنّاها بیهوده است!» (۱) مزمور صد و بیست و هفتم از «مزامیر داوود».

شاید معنیِ سر راستش این باشد که «تا خدا نخواهد، بندۀ خدا کاری از پیش نمی برد!» من کاری به معنیش ندارم. می خواهم بگویم تا حالا همیشه می دانسته ام که انگلیسیها به «خدا» غیر از «گاد» (God)، «لُرد» هم می گویند. به عیسی مسیح هم که به گفته آنها پسر خدا باشد، گاهی وقتها می گویند «لُرد». امّا تا آن موقع هیچوقت کلمۀ «لُرد» برایم معمّا نشده بود.

آدم یک چیزی را «می داند»، مثلاً می داند که «خسرو انوشیروان»، پادشاه ساسانی، معروف است به «دادگر»، یعنی «عادل»، و می داند که وزیر این پادشاه «عادل»، بزرگمهر «حکیم» بوده است، امّا هیچوقت فکر نکرده است که از زمان «اردشیر بابکان»، سر سلسلۀ «ساسانیها» تا زمان «قباد»، پدر همین «انوشیروان عادل»، که دویست و شصت و چهار سالی می شد، وضع چه طور بود که «شاهان ساسانی» راضی بودند، «موبدان زردشتی» هم راضی بودند، و مردم هم ناچار بودند با فقر و محرومیت بسازند و راضی باشند و احتیاجی به «مزدک» و آیین تازه ای برای زندگیشان نداشته باشند؟

Image caption یکی از کلیساها، یا معبدها، یا خانه هایِ «لُرد اعظم»، یا خدایِ بزرگِ فرقۀ «مورمون» (Mormons)، یکی از بسیار فرقه های آیینِ مسیحیت.

امّا بعد از کشتار مزدکیها و برچیدن بساط کفر (۲)، چه طور شد که نیم قرن عدالت انوشیروانی و حکمت بوذر جمهری و قدرت اشرافی و عظمت موبدانی، در عرض هفتاد و دو سال شانزده تا پادشاه (۳) آمدند و رفتند و نتوانستند جلو سقوط ساسانیها را بگیرند؟

آنوقت آدم به فکر فرو می رود و تازه می فهمد که نمی دانست که نمی داند، و خیال می کرد که می داند و حالا باید برود مطالعه کند، تحقیق کند، فکرکند، تأمّل کند، استنتاج کند، این کند، آن کند تا معنی «عدالت» و «حکمت» را در بیرون از حکایتهای تاریخ، آیا بفهمد، آیا نفهمد!

آن روز هم من با کلمۀ «لُرد» در جعبۀ اعلانات کلیسا در نقل جمله ای از مزمور صد و بیست و هفتمِ داوود، «پیامبر پادشاهِ» بنی اسرائیل (۴)، یک همچین حالی پیدا کردم. دیدم می دانم که «لُرد» انگلیسی هم خداست، هم عیسی مسیح است، هم ارباب است، هم فئودال است، هم سلطان است، هم مالک الرّقاب است، هم یکی از اعضای مجلس اعیان است، هم چیزی در ردیف کُنت و بارون است، هم در معنای اصلی و قدیمیش شوهر و نان آور و رئیس خانواده است، امّا نمی دانستم که نمی دانم چرا «خدا» در انگلیسی باید «هم اسم» با اینهای دیگر باشد!

Image caption لُردهای قرمزپوشِ بریتانیایی در مجلس اعیان.

گفتم خوب، حالا بروم ببینم «خدا» در زبان فارسی خودمان چه وضعی دارد. رفتم و دیدم «خدا» هم خودِ خداست، هم پادشاه است، مثلاً در «خداینامه» که همان «شاهنامه» است، هم در ترکیب با کلمه های دیگر به معنی «رئیس» و «مدیر» و «صاحب اختیار» است، مثلاً در «کدخدا» که یعنی «رئیس خانه» و در «دهخدا» که یعنی «رئیس ده» و در «ناخدا» یا «ناوخدا» که یعنی «رئیس ناو» یا «رئیس کشتی». و دیدم که همین «خدا»ی تنهای یکتا در ترکیب با پسوند «وند»، باز همان خداست، به اضافۀ پادشاه و رئیس و صاحب و مالک و فئودال و امثال اینها.

و تازه فهمیدم که خیال می کردم هر چه باید دربارۀ کلمۀ «خدا» بدانم، می دانم، و نمی دانستم که نمی دانم و تازه باید بروم دربارۀ ارتباط «زبان» با دوره های مختلف تاریخ اجتماعی و فکری و فرهنگی جامعه ها مطالعه و تحقیق کنم، و دستِ آخِر آیا بفهمم، آیا نفهمم! کو عمر دوباره!

