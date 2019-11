Image caption از راست: کلاهبرداری آمریکایی، جاذبه

امروز ۱۶ ژانویه، کریس هیمسورزت و شریل بون ایزاکز، فهرست نامزدهای جوایز اسکار امسال را اعلام کردند.

کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه، هر یک با ده نامزدی در صدر نامزدهای جوایز اسکار امسال قرار دارند.

فیلم کلاهبرداری آمریکایی در هر چهاررشته بازیگری نامزد شده است. کریستین بیل، ایمی آدامز، بردلی کوپر و جنیفر لارنس ستاره های این فیلم اند.

این فیلم جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم در رشته کمدی یا موزیکال را برد و ایمی آدامز و جنیفر لارنس برنده جایزه گلدن گلوب برای بهترین بازیگر زن نقش اول و مکمل شدند.

جاذبه، فیلم سه بعدی ای که جایزه گلدن گلوب بهترین کارگردانی را برای آلفونسو کوارون را به ارمغان آورد، او را در لیست نامزدهای اصلی اسکار بهترین کارگردانی در کنار استیو مک کوئین (۱۲ سال بردگی)، دیوید اوراسل (کلاهبرداری آمریکایی)، الکساندر پین (نبراسکا)، و مارتین اسکورسیزی (گرگ وال استریت) قرار داده است.

آلبوم عکس: نامزدهای جایزه اسکار بهترین فیلم

ساندرا بولاک، بازیگر اصلی این فیلم نامزد بهترین بازیگر زن نقش اول شده است. رقبای او ایمی آدامز (کلاهبرداری آمریکایی)، کیت بلانشت (جاسمین غمگین)، جودی دنچ (فیلومنا) و مریل استریپ (اوت: شهرستان اوسیج) اند.

لیست کامل نامزدها را در پایین ببینید.

۱۲ سال بردگی که به تازگی برنده جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم شد، در ۹ رشته نامزد شده است.

نامزدهای اصلی کلاهبرداری آمریکایی: ۱۰

جاذبه: ۱۰

۱۲ سال بردگی: ۹

کاپیتان فیلیپس: ۶

کلوپ مشتریان دالاس: ۶

نبراسکا: ۶

او: ۵

گرگ وال استریت: ۵

در میان بخت های بهترین فیلم، می توان به کلاهبرداری آمریکایی، کاپیتان فیلیپس، گرگ وال استریت ساخته مارتین اسکورسیزی، و نبراسکا، فیلم سیاه و سفید الکساندرا پین درباره پیرمردی که لاتاری مشکوکی را برنده می شود، اشاره کرد.

همچنین کلوپ مشتریان دالاس، که در نامزدهای بفتای بریتانیا به کلی نادیده گرفته شد، Her (او)، فیلومنا، ۱۲ سال بردگی و جاذبه در میان لیست ۹ تایی نامزدان جایزه اسکار بهترین فیلم هستند.

لئوناردو دی کاپریو با فیلم گرگ وال استریت، بروس درن با فیلم نبراسکا، کریستین بیل با بازی در فیلم کلاهبرداری آمریکایی، اجیوفور با بازی در ۱۲ سال بردگی، و متیو مک کوناهی با بازی در کلوپ مشتریان دالاس از جمله بخت های اسکار بهترین بازیگر مرد هستند.

جنیفر لارنس که سال گذشته برای بازی در فیلم دفترچه امیدبخش ساخته دیوید او راسل برنده اسکار بازیگری شده بود، امسال برای بازی در نقش رزالین، زن غیرقابل پیش بینی یک کلاهبردار - با بازی کریستین بیل- نامزد جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل شده است. سالی هاکینز (در جاسمین غمگین)، لوپیتا نیونگ او (در ۱۲ سال بردگی)، جولیا رابرتز (در اوت: شهرستان اوسیج)، و جون اسکویبز (نبراسکا) رقبای او هستند.

نامزدهای بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را برکاد عبدی ( کاپیتان فیلیپس)، بردلی کوپر (کلاهبرداری آمریکایی)، مایکل فسبندر (۱۲ سال بردگی)، جونا هیل (گرگ وال استریت) و جارد لتو (کلوپ مشتریان دالاس) تشکیل می دهند.

هشتاد و ششمین دوره مراسم جوایز اسکار روز دوم مارس در لس آنجلس برگزار می شود.

لیست کامل نامزدها

بهترین فیلم

کلاهبرداری آمریکایی

۱۲ سال بردگی

کاپیتان فیلیپس

کلوپ مشتریان دالاس

جاذبه

او (Her)

نبراسکا

فیلومنا

گرگ وال استریت

هشتاد و ششمین اسکار کی: یکشنبه ۲ مارس ۲۰۱۴

کجا: دولبی تیه تر هالیوود، لس آنجلس، کالیفرنیا

مجری: الن دیجینرس

بهترین کارگردان

آلفونسو کوارون، جاذبه

استیو مک کوئین، ۱۲ سال بردگی

الکساندر پین، نبراسکا

دیوید او راسل، کلاهبرداری آمریکایی

مارتین اسکورسیزی، گرگ وال استریت

بهترین بازیگر مرد نقش اول

کریستین بیل، کلاهبرداری آمریکایی

بروس درن، نبراسکا

لئوناردو دی کاپریو، گرگ وال استریت

جیتویل اجیوفور، ۱۲ سال بردگی

متیو مک کوناهی، کلوپ مشتریان دالاس

بهترین بازیگر زن نقش اول

ایمی آدامز، کلاهبرداری آمریکایی

کیت بلانشت، جاسمین غمگین

ساندرا بولاک، جاذبه

جودی دنچ، فیلومنا

مریل استریپ، اوت: شهرستان اوسیج

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

برکاد عبدی، کاپیتان فیلیپس

بردلی کوپر، کلاهبرداری آمریکایی

مایکل فسبندر، ۱۲ سال بردگی

جونا هیل، گرگ وال استریت

جارد لتو، کلوپ مشتریان دالاس

بهترین بازیگر زن نقش مکمل

سالی هاکینز، جاسمین غمگین

جنیفر لارنس، کلاهبرداری آمریکایی

لوپیتا نیونگ او، ۱۲ سال بردگی

جولیا رابرتز، اوت: شهرستان اوسیج

جون اسکویب، نبراسکا

بهترین انیمیشن

من چندش آور ۲

ارنست و سلستین

منجمد

باد برمی خیزد

The Croods

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

زیبایی بزرگ، ساخته پائولو سورنتینو، از ایتالیا

فروپاشی دایره شکسته" ساخته فلیکس فان خرونینگن از بلژیک

عمر ساخته هانی ابواسد از فلسطین

شکار ساخته توماس وینتربرگ از دانمارک

تصویر گمشده ساخته ریتی پان دانمارک از کامبوج

بهترین مستند بلند

عمل کشتن، جاشوا اپنهایمر و ساین بیرگ سورنسن

کیوتی و باکسر، زاکاری هاینزرلینگ و لیدیا دین پیلچر

جنگ های کثیف، ریچارد رولی و جرمی اسکاهیل

میدان، جهان نوجیم و کریم عامر

۲۰ پا تا ستاره شدن

بهترین فیلمنامه اقتباسی

پیش از نیمه شب، ریچارد لینکلاتر، جولی دلپی و ایتان هاک

کاپیتان فیلیپس، بیلی ری

فیلومنا، استیو مک کوگان و جف پوپ

۱۲ سال بردگی، جان ریدلی

گرگ وال استریت، ترنس وینتر

بهترین فیلمنامه اوریجینال

کلاهبرداری آمریکایی، اریک وارن سینگر و دیوید اوراسل

جاسمین غمگین، وودی آلن

کلوپ مشتریان دالاس، کریگ بورتن و ملیسا والاک

او (Her )، اسپایک جونز

نبراسکا، باب نلسون

بهترین موسیقی متن

دزد کتاب، جان ویلیامز

جاذبه، استیون پرایس

او، ویلیام باتلر و اون پالت

فیلومنا، اکساندر دسپلت

نجات آقای بنکس، توماس نیومن

بهترین جلوه های ویژه

جاذبه

هابیت

مرد آهنی ۳

رنجر تنها

پیشتازان فضا به درون تاریکی

بهترین فیلمبرداری

استاد بزرگ، فیلیپ لا سور

جاذبه، امانوئیل لوبستزکی

درون لوین دیویس، برونو دلبونل

نبراسکا، فدون پاپامایکل

زندانیان، راجر ای دیکینز

بهترین ترانه

تنها و تنها نه Alone Yet Not Alone، از فیلم تنها و تنها نه، آهنگ از بروس براتون، شعر از دنیس اشپیگل

هپی Happy، از فیلم من چندش آور ۲. آهنگ و ترانه از فرل ویلیامز

مون سانگ The moon song، از فیلم او، آهنگ از کارن او، ترانه از کارن او و اسپایک جونز

اوردینری لاو Ordinary love، از فیلم ماندلا؛ راه طولانی تا آزادی، آهنگ از پل هاوسن، دیو ایوانز، ادام کلایتون و لری مولن، ترانه از پل هاوسن

لت ایت گو Let it go ، از فیلم منجمد، آهنگ و ترانه از کریستن اندرسن لوپز و رابرت لوپز