حق نشر عکس BBC World Service Image caption صحنه ای از فیلم طلوع سیاره میمون ها، سزار در حالت ایستاده و سایر میمون های قبیله در گرداگرد او هستند

کارگردان فیلم جدید سیاره میمون‌ها معتقد است بازیگرانی که در فیلم های علمی- تخیلی نقش میمون‌ها و سایر موجودات را بازی می کنند باید برای جوایز سینمایی مثل اسکار در نظر گرفته شوند.

مت ریوز کارگردان فیلم طلوع سیاره میمون‌ها (Dawn of the Planet of the Apes) که از زمان نمایش موفقیت زیادی داشته می گوید: "این بازیگران نیز لیاقت دریافت جایزه را دارند و در بخش های مختلف جوایز سینمایی که هم اکنون وجود دارند می توان آنها را در نظر گرفت."

به گفته او اندی سرکیس بازیگر نقش سزار رهبر قبیله میمون ها به خاطر ایفای این نقش باید در بخش بهترین بازیگر مرد در نظر گرفته شود. مت ریوز می افزاید:"اگر شخصیت سزار در این فیلم تماشاچی را تحت تاثیر قرار می دهد دلیل آن قدرت بازیگری این هنرپیشه است. او با تمام جان و روحش این نقش را بازی می کند."

اندی سرکیس به خاطر موفقیت در ایفای نقش شخصیت گولوم در مجموعه سینمایی ارباب حلقه ها و بازی در فیلم های مجموعه هابیت، اکنون یکی از بازیگران اصلی است که نقش موجودات تخیلی و جانوران را بازی می کند.

در این نوع فیلم ها حرکات و حالات صورت هنرپیشه توسط ابزارهای پیشرفته ضبط شده و سپس روی طراحی چهره موجودات تخیلی منتقل می شوند.

این هنرپیشه ۵۰ ساله بریتانیایی اولین بار در فیلم قبلی از مجموعه سیاره میمون ها، به نام ظهور سیاره میمون‌ها (Rise of the Planet of the Apes) محصول سال ۲۰۱۱ ، نقش سزار (میمونی با هوشمندی خارق العاده) را ایفا کرد.

دو فیلم جدیدی که از این مجموعه ساخته شده اند دنباله فیلم اصلی سیاره میمون‌ها هستند که در سال ۱۹۷۸ اکران شد.

فیلم طلوع سیاره میمون ها در حقیقت ادامه داستانی است که در فیلم اول شاهد بودیم. گروهی از انسانها که از شیوع یک بیماری کشنده که تمام ساکنان کره زمین را نابود کرده است جان سالم برده اند و اکنون برای خانواده و قبیله سزار یک تهدید جدی هستند. سزار باید از قبیله میمون ها در برابر این خطر دفاع کند.

حق نشر عکس BBC World Service Image caption مت ریوز (چپ) همراه با اندی سرکیس (راست) و کری راسل (وسط)

در این ماجراها می بینیم که موجودات میمون مانند در نبرد خود با دشمن علاوه بر سوارکاری، از اسلحه نیز استفاده می کنند و با یک زبان اشاره مخصوص با یکدیگر ارتباط می گیرند. اما سزار توانایی صحبت کردن نیز دارد و به این ترتیب می تواند با یک معمار که در جنگل محل زندگی میمون ها در حومه شهر سانفرانسیسکو گم شده ارتباط برقرار کند.

جیسون کلارک نقش این معمار را ایفا می کند. از سایر بازیگران این فیلم می توان به جودی گرییر بازیگر آمریکایی و توبی کبل بازیگر بریتانیایی اشاره کرد. منتقدان در بریتانیا و آمریکا از این فیلم استقبال مثبتی کرده اند.

هنرورزی خارق العاده

در مورد مقایسه بازی نقش هایی که به کمک فن آوری دیجیتال خلق شده اند با بازیگری زنده در مقابل دوربین منتقدان نظرات مختلفی دارند.

اندی سرکیس که در این ژانر سینمایی نقش های مهمی ایفا کرده است می گوید این کمک های تکنیکی را باید "نوعی گریم دیجیتال" تلقی کرد. اما به اعتقاد برخی دیگر با تکیه بر این مفهوم بحث برانگیز سعی می شود نقش کامپیوتر در خلق محصول نهایی بازیگری کم اهمیت جلوه داده شود.

مت ریوز کارگردان فیلم طلوع سیاره میمون ها در مصاحبه خود با بی بی سی از کار شرکت نیوزیلندی وتا دیجیتال ستایش کرد که کار طراحی دیجیتال چهره حیوانات در این فیلم و قسمت قبلی از مجموعه سیاره میمون‌ها را انجام داده است.

حق نشر عکس BBC World Service Image caption یک میمون که توسط برنامه های دیجیتال خلق شده در حال سواری با اسبی که واقعی است

او گفت: "کار آنها یک کار هنرورزی خارق العاده ای است چون از تمام جزییات بازی هنرپیشه ها تبعیت می کنند. آنها باید راهی پیدا کنند که به وسیله آن تمام حرکات و حالات چهره اندی سرکیس را به آناتومی یک میمون منتقل کنند."

مت ریوز افزود: "به اعتقاد من کار هنرمندانه ای که در این فیلم ها به کار برده می شود می تواند در دو بخش از از جوایز سینمایی اسکار بگنجد. یکی از این بخش ها بازی هنرپیشه است چون کار اندی بازیگری است و او یک بازیگر بسیار خوبی است. و بخش دوم جلوه های ویژه است و من هیچ شکی ندارم که کار شرکت وتا دیجیتال واقعا خلق جلوه های ویژه بسیار عالی است."

روشهای پر هزینه و زمان بری که در این فیلم به کار برده شده با فیلم اصلی سیاره میمون ها کاملا متفاوت است. در آن دوران از روشهای کاملا نوینی از گریم و آرایش استفاده می شد.

مت ریوز اعتراف می کند که در دوران کودکی به جزییات ظاهر میمون ها در فیلم اول علاقه شدید و وسواس گونه ای داشت. ولی امروزه ترجیح می دهد که همان روشهای گریم و آرایش را که تیم بورتن هم در بازسازی فیلم سیاره میمون ها محصول ۲۰۰۱ از آن استفاده کرده است به کار نگیرد.

او می افزاید: "از منظر فیلم سازی روش موسوم به ضبط حرکات بازیگر و انتقال آن به آناتومی موجودات خیلی موثرتر از روشهای گریم و آرایش با پروتز است. ولی اگر از من بپرسید زمانیکه بچه بودم به چه روشی این کار را می کردم حتما در جواب می گفتم به همان روش فیلم اوریجینال."

کم توجهی

بازی گری اولدمن هنرپیشه قدیمی و سرشناس بریتانیایی دراین فیلم در نقش رهبر گروه متخاصم به حضور بازیگران بریتانیایی وزن بیشتری داده است.

حق نشر عکس BBC World Service Image caption نگاهی به تفاوت ها: اندی سرکیس در حالت بازیگری برای ضبط حرکات او (چپ) و او چگونه در فیلم ظاهر می شود(راست)

گری اولدمن قبل از اکران فیلم طلوع سیاره میمون ها در آمریکا، در مصاحبه ای با مجله پلی بوی از صنعت فیلم، جوایز گلدن گلوب و هراس از صراحت بیان در مطرح کردن دیدگاهها بحث برانگیز انتقاد کرد.

این مصاحبه به نوبه خود بحث برانگیز شد. در نهایت گری اولدمن بازیگر ۵۶ ساله بریتانیایی با عذرخواهی علنی و تکرار همین عذرخواهی در یک برنامه تلویزیونی سعی کرد این جنجال را کاهش دهد.

مت ریوز کارگردان فیلم طلوع سیاره میمون ها ترجیح می دهد در این مورد اظهار نظر نکند ولی در مورد نقش گری اولدمن در این فیلم نظر مثبت و سخاوتمندانه ای دارد.

او می گوید: "حرف های افراد را خیلی زود می توانند از مفهوم واقعی اش و زمینه ای که این صحبت ها مطرح شده است تهی کنند. بنابراین به هنگام اظهار نظر باید خیلی مراقب بود."

مت ریوز می افزاید: "گری اولدمن یکی از قهرمانان من در عرصه سینما و فرد خارق العاده ای است. او یک هنرپیشه بسیار عالی است و از اینکه توانسته ام با او همکاری کنم بسیار خوشحالم."

فیلم طلوع سیاره میمون‌ها در سینماهای آمریکا و کانادا فروش بسیار موفقی داشته و از هم اکنون تدارک برای ساخت فیلم بعدی از این مجموعه شروع شده است.

فیلم بعدی نیز به کارگردانی مت ریوز خواهد بود ولی در مرحله فعلی هنوز جزییات داستان و یا عنوان آن مشخص نشده است. او می گوید: "تا این لحظه هیچ چیزی رسما مشخص نشده ولی بحث و مشورت در مورد انتخاب یک اسم ساده تر ادامه دارد، اسمی که راحت به زبان بیاید."