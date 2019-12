حق نشر عکس AFP

بنجامین کلمنتاین برای نخستین آلبوم خود، "دست کم فعلا" (At Least For Now) برنده جایزه موسیقی مرکوری ۲۰۱۵ شد.

رقبای او گروه ها و خواننده هایی چون Florence + The Machine، ولف آلیس و گز کومبس بودند.

این خواننده ۲۶ ساله لندنی هنگام دریافت جایزه گفت: "نمی دانم چه بگویم." و سپس همه نامزدهای دیگر را دعوت کرد تا روی صحنه بیایند.

بنجامین کلمنتاین هنگام اهدای جایزه اش به قربانیان حملات تروریستی پاریس، به گریه افتاد.

او در سال های گذشته در راهروهای مترو نوازندگی می کرد و زندگی سختی داشت. کلمنتاین همچنین سه سال در پاریس بی خانمان بود.

کلمنتاین پس از دریافت جایزه اش به بی بی سی نیوز گفت: "من همیشه به کارم باور داشتم ولی بعد از حوادث پاریس بسیار افسرده شده بودم."

نخستین آلبوم او مجموعه ای از ترانه های همراه با پیانوست و منتقدان آن را "جسورانه"، "درخشان" و "شگفت انگیز" توصیف کرده اند.

او می گوید: "من وقتی این آلبوم را می ساختم فکر می کردم فقط ۵۰ نفر به آن گوش خواهند داد. آهنگ های من از جنس آهنگ های رایج روز نیست."

"این نشان می دهد که اگر در کار خود صادق باشید، مردم به کارتان گوش می کنند."

جایزه مرکوری هر سال به بهترین آلبوم موسیقی در بریتانیا و جمهوری ایرلند تعلق می گیرد.

فهرست اولیه نامزدهای جایزه مرکوری شامل ۲۹۸ آلبوم می شد و نام ۱۲ نامزد نهایی اکتبر امسال اعلام شد.