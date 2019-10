بی‌بی‌سی برای مقابله با سانسور، سایت‌های خبری خود از جمله بی‌بی‌سی فارسی را در شبکه تور (TOR) در دسترس قرار داده است.

بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای گفت: "محتوای خبری سرویس جهانی بی‌بی‌سی اکنون در شبکه تور در دسترس مخاطبان کشورهایی است که این سایت‌ها مسدود یا دسترسی به آنها محدود است. این اقدام در راستای رسالت سرویس جهانی بی‌بی‌سی در ارائه اخبار قابل اعتماد در سراسر دنیا است."

تور یک مرورگر یا براوزر اینترنتی است که اساس آن بر مخفی ماندن اطلاعات کاربر است و برای دسترسی به اینترنت سیاه یا تاریک از آن استفاده می‌شود. تور امکان می‌دهد کاربر و آنچه در دنیای مجازی کرده مخفی و از نظارت و سانسور دولتی در امان بماند.

ایران، چین و ویتنام از کشورهایی هستند که سعی کرده‌اند دسترسی شهروندانشان را به سایت‌های خبری بی‌بی‌سی مسدود کنند.

با استفاده از مرورگر تور، کاربران فارسی زبان بجای آدرس bbc.com/persian در آدرس bbcnewsv2vjtpsuy.onion/persianبه سایت بی‌بی‌سی فارسی دسترسی پیدا می‌کنند. این آدرس با مرورگرهای معمولی کار نمی‌کند.

به عبارت دیگر بی‌بی‌سی کپی سایت‌های خبری غیر انگلیسی و نسخه بین‌المللی سایت انگلیسی (نسخه‌ای که بیرون بریتانیا دیده می‌شود) را در تور در دسترس کاربران قرار داده است.‌

به دلیل قوانین کپی رایت، نسخه داخل بریتانیای بی‌بی‌سی انگلیسی و آی‌پلیر (سیستم پخش آنلاین محتوای صوتی و تصویری بی‌بی‌سی) در تور در دسترس نخواهند بود.

کاربران با استفاده از تور هم می توانند از وب‌سایت‌های عادی (مثل سایت bbcpersian.com) به صورت پنهانی بازدید کنند و هم وب‌سایت‌های مخفی که در این شبکه میزبانی می‌شوند و در انتهای آدرسشان onion. دارند.

راهنمای استفاده از تور برای دسترسی به بی بی سی فارسی بدون نیاز به فیلترشکن

١- به صفحه پروژه تور بی‌بی‌سی در این آدرس بروید : https://www.torproject.org/download

در این آدرس می‌توانید تور را برای ویندوز، کامپیوترهای اپل (مک) و تلفن‌های اندروید (مثل سامسونگ، اکسپریا، هووایی، لنووو و غیره) دانلود کنید. برای آیفون، تور را از App Store دریافت کنید.

٢- اگر صفحه پروژه تور فیلتر و مسدود بود، یک ای میل به این آدرس gettor@torproject.org بفرستید و در داخل ای‌میل نام سیستم عامل مورد نظر خود را ذکر کنید؛ مثلا Windows یا MacOS یا Android. برای شما ای‌میلی فرستاده می‌شود از پروژه تور با لینک دانلود مستقیم. روی این لینک کلیک و تور را دانلود کنید. وقتی دانلود کامل شد آن را نصب کنید.

٣- پس از نصب، جستجو با تور را با کلیک کردن بر لوگوی آن شروع کنید. وقتی برای اولین بار از تور استفاده می‌کنید این پیام ظاهر می‌شود:

٤- روی Connect کلیک کنید. جستجوگر تور شما را به شبکه تور متصل می‌کند. به محض برقراری ارتباط، شما باید صفحه زیر را ببینید:

٥- اکنون می‌توانید از مرورگر تور مثل سایر مرورگرها و براوزرهای معمولی استفاده کنید و سایت بی‌بی‌سی فارسی را در این آدرس ببینید:

https://www.bbcnewsv2vjtpsuy.onion/persian

این آدرس را کپی و در تور وارد کنید.

٦- اگر در کشوری زندگی می کنید که تور فیلتر است یا ارتباط با شبکه برقرار نشد، در مرحله سوم بجای Connect روی Configure کلیک کنید. صفحه زیر ظاهر می‌شود:

٧- گزینه "Tor is censored in my country" (تور در کشور من سانسور است) را علامت بزنید.

بعد روی "Select a built-in bridge" کلیک کنید. منویی باز می‌شود با عنوان "Select a bridge" و در آن یا Obfs4 یا meek-azure را انتخاب کنید.

٨- به این ترتیب به شبکه تور وصل می‌شوید و بدون محدودیت و در امنیت کامل می‌توانید بی‌بی‌سی فارسی را ببینید، فقط به یاد داشته باشید که آدرس ما در تور این است:

https://www.bbcnewsv2vjtpsuy.onion/persian

تور چیست؟

دسترسی به سایت‌های بی‌بی‌سی با مرورگر تور کار آسانی است، فقط باید تور را دانلود و نصب کنید.

تور از حرف اول عبارت The Onion Router گرفته شده و به نحوه کارکرد این شبکه اشاره دارد که مثل پیاز، داده‌ها را لایه لایه رمزگذاری می‌کند.

تور در اصل در آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریایی آمریکا طراحی و تولید شد و هنوز از وزارت خارجه آمریکا بودجه می‌گیرد.

تور هویت، موقعیت و شناسه‌های کاربر را از شبکه‌ای بسیار پیچ در پیچ عبور می‌دهد. این شبکه نقاط اتصال (node) دارد یعنی از کامپیوترها و سرورهای داوطلب به عنوان نقاط اتصال این شبکه تو در تو استفاده می‌کند.

داده‌ها در مسیر پیچ در پیچی که طی می‌کنند مرحله به مرحله رمزگذاری می‌شوند. به این ترتیب بی‌اندازه دشوار است که فعالیت‌های یک کاربر را در اینترنت تشخیص داد.

اگر به طور عادی به اینترنت متصل باشید، وقتی می‌خواهید از یک وب‌سایت بازدید کنید، درخواستی برای دسترسی به آن ارسال می‌شود که معمولا حاوی مشخصات مرورگر اینترنتی شما و دستگاهی است که برای اتصال به اینترنت از آن استفاده می‌کنید. اما وقتی از تور استفاده کنید، وب‌سایتی که از آن بازدید می‌کنید، این درخواست را از آخرین کامپیوتری می‌گیرد که در مسیر رمزگذاری اطلاعات بوده (نقطه خروج) نه شما که واقعا درخواست دسترسی را فرستاده‌اید.

حق نشر عکس EEF

تور هم به کاربر امکان می‌دهد به طور ناشناس و بدون به جا گذاشدن ردی به وب‌سایت‌های معمولی سر بزند هم امکان میزبانی سایت‌های مخفی را فراهم می کند. این سایت‌ها در انتهای آدرسشان onion. دارند.

برخی روزنامه‌نگاران، ماموران پلیس و نظامیان برای فعالیت‌های خود در اینترنت از تور استفاده می‌کنند اما کاربران عادی اینترنت هم که می‌خواهند فعالیتشان در شبکه مخفی و محرمانه بماند از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند.

تور البته فضای کارهای غیرقانونی هم هست و امکان فعالیت‌های مجرمانه‌ای را مانند خریدوفروش مواد مخدر یا دسترسی به تصاویر سوء استفاده از کودکان فراهم می‌کند؛ این فعالیت‌ها در وبسایت‌هایی جریان دارند که در نتایج جستجو در جستجوگرهای معمولی نشان داده نمی‌شوند و کسانی که با آنها ناآشنا هستند نمی‌توانند پیدایشان کنند.