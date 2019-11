View this post on Instagram

گزارش‌های غیر رسمی حاکی است در هفتمین روز از اعتراضات سراسری در ایران (۱۴ دی) معترضان در دزفول به خیابان ریختند. . تصاویرتان را می‌توانید به bbcshoma در تلگرام یا ایمیل ما بفرستید Shoma@bbc.co.uk