'خودکشی' یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست در زندان

خبر مرگ پدرم، کاووس سیدامامی، برایم باور کردنی نیست. کاووس در ۴ بهمن دستگیر شد و ناگهان از دادسرا مادرم، مریم ممبینی، را جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ احضار می‌کنند و خبر مرگ همسرش را به او می‌دهند. می‌گویند خودکشی کرده.... هنوز باور نمی‌کنم، نمی‌کنیم. The news of my father's passing is impossible to fathom. Kavous Seyed Emami was arrested on Wednesday 24 January 2018, and the news of his death was released to my mom, Maryam, on Friday the 9th of February. They say he committed suicide. I still can’t believe this. #كاووس_سيدامامى