نرگس حسینی، از 'دختران خیابان انقلاب' آزاد شد

لحظه پایین کشیدن یکی از 'دختران خیابان انقلاب' از پست برق. . در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از یک معترض به حجاب اجباری منتشر شده که در تقاطع خیابان‌های وصال و #انقلاب روسری خود را برداشته و بالای پست برق ایستاده است. چنان که از تصاویر منتشرشده برمی‌آید این زن جوان توسط ماموران پلیس از پست برق پایین کشیده می‌شود. گفته شده که او بازداشت شده است. این معترض در همان محلی ایستاده که دست کم دو معترض دیگر نیز روسری خود را برداشتند. در هفته‌های اخیر اعتراض‌ها به حجاب اجباری در ایران بالا گرفته و در شهرهای مختلف چندین نفر، از جمله چند مرد و حتی زنانی که چادر به سر دارند، با در دست گرفتن روسری و ایستادن بر سکویی در کنار خیابان‌ها اعتراض خود را نشان می‌دهند