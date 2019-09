ویدیوی تازه از برادر دستگیر شده مسیح علینژاد؛ 'پدر و مادر برای حرف زدن علیه تو در تلویزیون تحت فشارند'

View this post on Instagram

برادرم قبل از بازداشت ویدیویی ضبط کرد و در آن شرح داد که خودش و پدر و مادرم به شدت تحت فشار هستند تا بروند تلویزیون علیه مسیح حرف بزنند، از احتمال بازداشت خودش گفت چون مادرم با گریه به علی گفته چند بار از اطلاعات و‌سپاه ریختند خانه ما در قمیکلا. برادرم آشکارا در این ویدیو می‌گوید #سکوت_نکن ، او با قاطعیت می‌گوید #حرف_بزن . هر یک از شما که هشتگ می‌زنی #مسیح_تنها_نیست خواسته من از شما همین است که برادرم گفت #سکوت_نکن #حرف_بزن در ویدیوهای کوتاه شما هم از #گروگانگیری حرف بزن و زخمی که یک حکومت بر تن خودت و خانواده ات گذاشته را افشا کن. سکوت کنیم خیانت می‌کنیم به خودمان و خانواده مان که همه گروگان یک حکومتیم .