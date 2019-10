View this post on Instagram

تجمع مردم روستان چنار محمودی در اعتراض به "ابتلا به اچ آی وی با سرنگ آلوده" اهالی روستای چنار محمودی از توابع لردگان می‌گویند چند نفرشان “در اثر استفاده از سرنگ آلوده هنگام تست قند خون به اچ آی وی مبتلا شده‌اند” و از دیروز مقابل فرمانداری لردگان تجمع کرده‌اند. رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال بختیاری به خبرگزاری ایلنا گفته موضوع در دست بررسی است. ایلنا می گوید او حاضر نشده توضیح بیشتری بدهد. یک منبع آگاه به ایلنا گفته: "برخی از اهالی روستای چنار محمودی حدود دوماه پیش، پس از دادن آزمایش دیابت متوجه شدند که تعدادی از آنها مشکوک به داشتن بیماری اچ ای وی هستند. این بیماران برای اطمینان بیشتر به مراکز درمانی اصفهان و شیراز مراجعه کردند که در آنجا نیز نتیجه مثبت بود." به گفته این منبع آگاه در حال حاضر رئیس شبکه بهداشت این روستا "در بازداشت است." گزارش‌ها حاکی است مردم معترض شیشه‌های ساختمان شبکه بهداشت روستا را شکسته‌اند. برخی از اهالی روستا احتمال آلوده بودن وسایل حجامت و اندازه‌گیری دیابت را دلیل این اتفاق می‌دانند.