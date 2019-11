ایرانی گرفتار در فرودگاه مانیل: ایران به خاطر پرچم شیروخورشید من را تحت تعقیب قرار داده

دیپورت هر مخالف سیاسی و یا فعال حقوق بشر به رژیم اسلامی در ایران، برابر است با زندان، شکنجه، و یا حتی اعدام او.



The deportation of any dissident or human rights activist to the Islamic regime in Iran will result in imprisonment, torture, and even execution. @UN @UNHumanRights