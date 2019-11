View this post on Instagram

#اعتراض به افزایش نرخ #بنزین در #اهواز. . شهروندان در این تصاویر شعار می‌دهند: “ اهوازی باغیرت ماشینت را خاموش‌کن” . در بخشی از شعارها می‌گویند: نیروی انتظامی حمایت حمایت . در این تصاویر به نظر‌می اید نیروی انتظامی از شهروندان می‌خواهد که محل را تخلیه کنند . پیامگیر تلگرام ما bbcshoma