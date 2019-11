View this post on Instagram

در این ویدیوها که به گفته فرستنده آن مربوطه به روز دوشنبه ۲۷ آبان است دیده می‌شود دو مامور از پشت دیوار و درخت اقدام به تیراندازی مستقیم می‌کنند. در روزهای گذشته ویدیوهای دیگری هم از تیراندازی مستقیم ماموران به سمت مردم در شهرهای دیگر منتشر شده است.