استفاده از فضای مدرسه برای جابجایی بازداشتی‌ها . این ویدیو از جابجایی دستگیرشدگان اعتراضات #آبان۹۸ در حیاط یک #مدرسه در تهران، از ویدیوهای پربازدید این روزها در شبکه‌های اجتماعی ایرانی است. . تاریخ دقیق ثبت این ویدیو مشخص نیست اما مربوط به #اعتراض‌های آبان ۹۸ می‎شود و مکان آن دبستان دخترانه قدس در خیابان قدس در مرکز #تهران است. . پیش از این شوراهای صنفی دانشجویان ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شب دوشنبه ۲۷ آبان، پس از تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در عصر همان روز، نیروهای لباس شخصی در پوشش چندین #آمبولانس وارد دانشگاه شدند و شماری از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند. رئیس اورژانس تهران انتقال دستگیرشدگان با آمبولانس را تکذیب کرده است. #bbcpersian