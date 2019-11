بیانیه شدیدالحن جمعی از هنرمندان ایران در اعتراض به سرکوب معترضان

View this post on Instagram

شلیک مستقیم به سمت معترضان در جوانرود . ویدیویی که از اعتراضات آبان ۹۸ به دست بی بی سی فارسی رسیده صحنه‌هایی از شلیک مستقیم به سمت معترضان را در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه نشان می‌دهد. ۰ بر اساس برآورد عفو بین الملل در پی اعتراضات آبان ۹۸ دستکم ۳۴ نفر در استان کرمانشاه کشته شده‌اند.