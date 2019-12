View this post on Instagram

محمود صادقی: اگر مسئولان آمار کشته‌شدگان را منتشر نکنند، نمایندگان می‌کنند محمود صادقی نماینده مجلس ایران در توییتر خود نوشته است: "هشدار به مسئولان! اگر مراجع ذی‌ربط آمار دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکنند، نمایندگان مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارش‌های مردمی را منتشر خواهند کرد."