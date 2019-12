نماینده مجلس ایران: وزیر کشور مسئولیت سخنان فرماندار شهر قدس را بپذیرد

View this post on Instagram

واکنش‌ها به دستور تیر فرماندار شهر قدس #لیلا_واثقی، فرماندار شهر قدس (قلعه حسن خان) در یک ویدیو می‌گوید: "دستور تیر را ما داداه بودیم، من به آنها گفتم که هر کس از در فرمانداری وارد شد بزنید" این صحبت‌های او واکنش‌های زیادی به دنبال داشته، بخش کوچکی از این واکنش‌ها را ببینید