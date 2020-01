View this post on Instagram

ویدیوی جدیدی منتشر شده که گفته می‌شود مربوط به حادثه هواپیمای اوکراینی است. این تنها ویدیویی است تاکنون که شلیک دو موشک با فاصله زمانی ۲۴ ثانیه در آن دیده می‌شود. بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که این ویدیو شامل مشخصاتی است که با سایر ویدیوهای منتشر شده همخوانی دارد. جیانکارلو فیورلا؛ خبرنگار وبسایت تحقیقاتی بلینگ‌کت هم در جواب به سوال بی‌بی‌سی فارسی درباره صحت این ویدیو گفت: "نشانه‌هایی در این ویدیو وجود دارد که نشان می‌دهد این ویدیو می‌تواند معتبر باشد. اما هنوز به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم زیرا مکان جغرافیایی آن را تعیین نکرده‌ایم." تاریخی که در ویدیوی جدید دیده می‌شود با تاریخ حادثه اختلاف دارد که به نظر می‌رسد به دلیل تنظیم نبودن ساعت و تاریخ دوربینی است که این تصاویر را ضبط کرده است.