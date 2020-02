View this post on Instagram

معاون راهداری ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است که دلیل عمده بسته شدن محور #رشت "رها کردن خودروهای سنگین از سوی رانندگان بود." . حیدر مطاعی گفت: "برخی از رانندگان پس از ۲ الی ۳ ساعت معطلی در جاده، خودروی خود را که اغلب آنها خودروهای سنگین از نوع تریلر بود در میان جاده رها کرده و خودشان را برای استراحت به محلی رساندند. ما هیچ راهی برای انتقال خودروهای سنگین بدون سرنشین و راننده نداشتیم." . بنا به گفته مسافرانی که در حدود ۲۰ کیلومتری رشت حدود ۱۵ ساعت در #برف گیر افتاده بودند، "فقدان ماشین‌آلات راهداری، نبود امکانات حمایتی و تمام شدن سوخت و از کار افتادن بخاری خودرو در نهایت گروهی از مسافران را مجبور کرده تا پای پیاده به سمت رشت بروند." . معاون راهداری ایران گفت: "ساعات بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و برخی از راهداران حتی در طول ۴۸ ساعت هیچ غذایی برای خوردن نداشتند. از مردم بسیار گله‌مند هستیم چرا که پیش از شروع این موج سرما از آنها خواسته بودیم از سفرهای غیرضروری بپرهیزند." . او گفت: "متاسفانه ۹۹ درصد خودروهایی که در این مسیر گیر افتاده بودند مجهز به زنجیر چرخ نبودند برخی از خودروها هم با خود زنجیر چرخ به همراه داشتند اما با توجه به سرمای شدید حاضر نبودند از ماشین پیاده شوند و زنجیر چرخ را نصب کنند." معاون راهداری ادامه داد: "از رانندگان تقاضا می‌کردیم خودروی خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند اما حاضر به این کار نبودند و با چند متر حرکت به دلیل شرایط جاده به خودروی جلویی برخورد می‌کردند و گره ترافیکی ایجاد می‌شد." #bbcpersian