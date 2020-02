View this post on Instagram

"بیانیه وکیل امیرسالار داودی در خصوص عدم اعطای مرخصی و اعتصاب غذای ایشان" به نام خدا ملت عزیز ایران از روز ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۶ عصر در اعتراض به اینکه ۱۵ ماه علی الاتصال در حبس بوده ام و از این مدت ۶ ماه و نیم معادل ۱۹۰ روز در انفرادی به سر بردم، خود را مستحق بهره مندی از مرخصی می دانم. مع الوصف به دلیل اینکه در مورد مرخصی اینجانب هیچگونه تصمیم‌گیری و خاصه موافقت با آن صورت نپذیرفته است ،تا اطلاع ثانوی و ان شاءالله تحقق خواسته این اعتصاب که صرفاً نوشیدن آب است (و لاغیر) ادامه خواهد یافت و از شما مردم می‌خواهم که برایم دعا کنید . مسئولیت هر اتفاقی در این ارتباط متوجه عوامل قضایی من جمله رییس قوه قضاییه،دادیار محترم ناظر زندان ،معاون دادستان تهران و دادستان تهران است .نامبردگان کسانی هستند که در اعطای این مرخصی کوتاهی کرده‌اند و حداقلی ترین خواسته یک زندانی سیاسی را برای عملی کردن وعده اش به دخترش مبنی بر چند روز آمدن به خانه دریغ نمودند. پاینده باد ملت ایران امیرسالار داودی ۹۸/۱۱/۲۳ زندان اوین بند ۷ سالن ۲ #امیرسالار_داودی #وکیل #اعتصاب_غذا #جای_وکیل_زندان_نیست @a.m.salar.d