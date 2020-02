تجمع اعتراضی در دانشگاه امیرکبیر تهران

View this post on Instagram

تجمع اعتراضی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر . تصاویری که از مخاطبان به دست ما رسیده گردهمایی اعتراضی گروهی از دانشجویان را در روز ۲۷ بهمن ۹۸ در دانشگاه صنعتی #امیرکبیر نشان می‌دهد. . براساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان در محوطه دانشگاه نیز حرکت کرده و نسبت به رفتار حکومت در جریان اعتراضات آبان‌ماه شعارهایی دادند.