همایون شجریان: به شایعات توجه نکنید، حال پدر از دیروز بهتر است

. عزیزان خواهشمندم به شایعات توجه نفرمایید و به آن ها دامن نزنید. پدر به خاطر مشکلات ریوی که ناشی از بیماری قبلیشون هست و در دو هفته اخیر کمی ادامه دار شده است تحت مراقبت و رسیدگی های ویژه هستند و وضعیتشان از دیروز بهتر شده است. خواهشمندم خبر صحیح را فقط و فقط و فقط و فقط و فقط از طریق صفحه اینجانب دنبال کنید. دوم اسفند ۹۸ ساعت ۲۳:۲۷