تصاویری از زندان شیبان اهواز به‌دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که در آن آتش‌سوزی و صدای تیر‌اندازی دیده می‌شود. . بی‌بی‌سی مستقلا خبر آتش‌سوزی در این زندان را تایید نمی‌کند