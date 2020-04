آمریکا مخالف پرداخت وام صندوق بین المللی پول به ایران است

View this post on Instagram

وزیر خارجه ایران گفته که کشورش نیازی به "صدقه" دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ندارد محمدجواد ظریف در توییترش نوشت: "ایران از نظر منابع انسانی و طبیعی، غنی است. ما نیازی به صدقه‌دادن ترامپ نداریم، کسی که مجبور است دستگاه تنفس مصنوعی را از منابعی که خودش تحریم کرده (روسیه) بخرد".