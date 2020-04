لایو اینستاگرام در قرنطینه؛ از سرگرمی و آموزش تا سخنرانی و مصاحبه

View this post on Instagram

همیشه دوست داشتم یه برنامه داشته باشم و آدم‌های متخصص تو حوزه‌شون که خیلی mainstream نیستند و دارند کار خودشون رو خوب انجام میدن، دعوت کنم و گپ بزنیم. از اول فروردین امسال این قضیه خیلی برام جدی شد که با توجه به وضعیت #کرونا و #قرنطینه این کار رو تو لایو اینستاگرام انجام بدم. بالاخره به اخلاق عقب‌انداختن برنامه‌ها و ترس‌های رایجم غلبه کردم و از دوشنبه ۱۱ فروردین #کندک_شو رو (سعی میکنم) هر شب ساعت ۹ به مدت ۴۵ دقیقه برگزار کنم. برنامه فضای شوخی و فان داره و اصلا قرار نیست هیچ چیز جدیدی به کسی اضافه کنه یا نقد باشه یا غیره. فکر می‌کنم به اندازه کافی این اتفاقات داره به خوبی انجام میشه و من هم خودم رو در اون اندازه‌ها نمی‌بینم. پس قراره تو #کندک_شو یکم بخندیم و با آدم‌های جدید آشنا بشیم. هیچ ایده‌ای ندارم چی میشه و چقدر ادامه پیدا میکنه و همه اینها کم‌کم مشخص میشه. این برنامه صرفا یه تجربه شخصیه که همیشه دوست داشتم امتحانش کنم. خلاصه اگر دوست داشتید کندک شو رو تماشا کنید. می‌تونین سوالاتتون رو از روز قبل از مهمون برنامه بپرسید. اگه کسی رو هم دوست دارین دعوت کنم بهم بگید. در ضمن هایلایت #کندک_شو هم به تدریج تکمیل میشه. پوستر هم کار @sasa_artworks است. کندک هم اگه میخواید بدونید چیه سرچش کنید :)) #لایو_زنده #کندک_شو #show #Kondek_show #instagramlive