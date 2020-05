View this post on Instagram

وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان همچنان قرمز است. مسئولان محلی این استان از چند روز پیش وضعیت شیوع کرونا را در این استان نگران کننده و "بحرانی " خواندند. با وجود رفع بعضی محدودیت‌ها در تهران، وضعیت این شهر هم همچنان قرمز مانده است