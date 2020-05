چرا غیزانیه آب ندارد؟

View this post on Instagram

قطع آب آشامیدنی در غیزانیه؛ اعتراض یک شهروند از چند روز پیش اب آشامیدنی غیزانیه در ۴۵ کیلومتری اهواز قطع شده‌است. مردم در اعتراض به نبود آب جاده اهواز رامهرمز را بسته بودند که پلیس با آنان برخورد کرد. رییس پلیس اهواز می‌گوید اصل اعتراض حق مردم است اما شیوه آنان غیرقانونی بوده است. گفته‌های یک شهروند معترض را در این ویدیو ببینید و بشنوید.