نماینده مجلس ایران: مجلس یازدهم 'به جد' دنبال فیلتر اینستاگرام است

‌ رئیس مجلس ایران گفت وزارت ارتباطات باید به خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات توجه کند. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در اول تیرماه گفت: شبکه ملی اطلاعات در خدمات پایه عمومی از جمله در بخش پیام‌رسان و سیستم عامل دچار کمبود جدی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به آن توجه کند. آقای قالیباف پس از شنیدن گزارش محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امنیت ملی، عمومی، اجتماعی و اخلاقی ما در گرو شبکه ملی اطلاعات است. او از "عدم تناسب در رشد ترافیک داخلی و خارجی" سخن گفت و افزود: "در ارسال یک پیام ساده بین دو شهروند، ابتدا این پیام به خارج می‌رود و بعد به داخل بازمی‌گردد و این یک ضعف جدی است".‌ ‌‌ #شبکه_ملی_اطلاعات که جمهوری اسلامی در پی توسعه آن است، همانند اینترانت عمل می‌کند؛ #اینترانت شبکه‌ای داخلی است که دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها ایجاد می‌کنند تا سرویس‌های مشخصی در اختیار کاربران‌ بگذارند. ‌ ‌ این شبکه به گونه‌ای طراحی شده که مستقل از شبکه جهانی اینترنت است و می‌تواند خدماتی مشابه اینترنت برای سایت‌های داخلی و شبکه‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها فراهم کند.