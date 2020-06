View this post on Instagram

فیلمی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد اجساد دو نفر از آب بیرون کشیده می‌شود در این فیلم دیده می‌شود که دست های این دو نفر با پارچه‌ای به هم وصل است. ‌ رسانه‌های داخل ایران گزارش کرده‌اند که این اجساد متعلق به دختر و پسر ۱۸ و ۲۲ ساله‌ای است که در شهرستان اندیکا در رودخانه گدار کارون در استان خوزستان خودکشی کرده‌اند.‌ ‌ در گزارش‌های مربوط به این حادثه به نقل از مردم محلی آمده است که "این دو عاشق هم بوده‌اند اما به دنبال مخالفت‌های مکرر خانواده‌هایشان با ازدواج آنها، تصمیم می‌گیرند خودکشی کنند." پلیس و دادستانی شهرستان اندیکا گفته است علت مرگ این دو هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است. رسانه‌‌های داخل ایران از شاهدان محلی نقل می‌کنند که این دختر و پسر که قبل از مرگ دست‌های خود را به هم گره زده بودند، 'در نامه‌ای وصیت کرده‌اند که آنها را در یک قبر کنار هم دفن کنند اما دختر قرار است در اندیکا و پسر در بازفت چهارمحال و بختیاری دفن شود.'